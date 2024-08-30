八點檔女星林萱瑜拍攝《天之驕女》時和男星Junior（韓宜邦）相戀，兩人選在今年6月林萱瑜生日當天登記結婚，過著甜蜜的新婚生活。近期她分享自己新買的愛馬仕包包，但卻被網友嗆拜金，老公很可憐之類的話，讓林萱瑜相當不滿，發文怒嗆對方：「她到底多討厭我，還是有多愛我老公」。

林萱瑜在Threads曝光一段網友留言的截圖，對方批評她：「買愛馬仕包包真的有夠拜金的，Junior知道嗎？可憐的Junior辛苦的在工作，另一半在辛苦的花錢」。對方的說法讓林萱瑜相當無奈，在留言區回應對方：「抱歉，除了生日的LV包包，我所有的包包都是自己賺自己買的」。

八點檔女星林萱瑜和Junior在今年6月登記結婚。（圖／翻攝自kininii IG）

怎料，該名網友還是不死心，繼續狂酸：「住另一半的房子，還不用自己付，都對方弄，這樣很會賺錢跟存錢很難嗎？不要說得自己多會賺一樣，沒有另一半的房子吃住，你能賺多少？可憐的Junior，不知道娶了什麼樣的女人」。對方的說法再次惹怒林萱瑜，她繼續槓網友：「我覺得你好可憐，我這輩子長到現在，沒有另一半我也能過得超好，不過如果你這樣認為也可以啦，我被照顧得很好，我超幸福的」。

林萱瑜無奈表示，自己難道不辛苦，都在閒著嗎？她表示自己一直都很努力在賺錢，然後努力犒賞自己，回嗆酸民：「妳可能不知道我還蠻會賺錢的，哼」。她也無奈表示對方一直這樣針對她，到底是因為很討厭她，還是因為太愛她老公Junior了。