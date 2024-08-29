輝達（NVIDIA）財報亮眼但展望未達高標預期，28日盤後重挫逾6％後，29日開盤再度下挫逾4％，但跌幅隨後急速收斂至約2％，美股四大指數集體開高，台指期經歷早盤的下殺後，夜盤展開強勁反彈，勁揚238點，暫報22,405點。

輝達財報揭曉後市場利空解讀，其股價29日開盤跳空下跌超過4％，並失守季線，而身陷延後提交年度財務報告風暴的美超微則是急跌後上演反攻大戲，開盤上漲逾4％。

期交所內商品則是普遍上漲，小臺指期上漲183點、微臺指上漲217點、電子期上漲13.55 點、小電子期上漲14.3點、半導體30期貨上漲58點；台積電ADR開盤走揚，台積電期貨夜盤也上漲12元，報955元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品也集體上漲，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨分別上漲47點、30.25點、289點、160.5點，英國富時100期貨也小漲27點，報8,405點。

商品期貨則是普遍走跌，黃金US期尚未有成交，參考價2,540.3點、台幣黃金期下跌43.5點、布蘭特原油期貨則是下跌22點。

元富期貨表示，目前指數維持在月季線之間震盪，隨著月線走平有機會往上，有利未來支撐；值得留意的是，30日將公布的7月個人消費支出（PCE）報告，可能會提供有關聯準會可能的降息軌跡的進一步線索。