NVIDIA輝達董事長黃仁勳演講中公開的台灣產學大地圖，正在逐步落實中。NVIDIA人工智慧中心（NVIDIA AI Technology Center, NVAITC）本周由全球總監Simon See率領團隊到訪長庚大學，實地探索雙方於人工智慧技術與醫學研究領域的深度合作。

據了解，NVIDIA的超級算力能輕鬆協助各種資料的智慧演算，長庚大學在全球醫學研究領域擁有高度的影響力與能見度，雙方正共同探索AI技術於癌症個人化抗原疫苗預測，蛋白質體學質譜數據分析，中醫的大型語言模型、電腦斷層影像數位孿生，以及大腦磁振造影影像增強與憂鬱症診斷等領域的創新應用。

長庚大學校長湯明哲表示，正運用校內教授研究能量、長庚醫院醫學資料庫，進一步推動智慧醫療的發展，生成式AI於醫療領域的應用，需要強大的算力結合專業的醫學知識，才能訓練出高效的AI模型。

湯明哲強調，透過產業界的支持，如NVIDIA和長庚大學醫學研究的專業知識結合，雙方團隊的協作與學生參與，將共同解決當前醫學領域的關鍵挑戰，進一步體現長庚大學以學生為中心的研究型大學核心價值，並推動台灣在AI醫療領域的發展。