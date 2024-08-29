駕駛遭到一名女騎士「低頭騎車」猛撞，讓他相當傻眼。

直球對決？日前有駕駛開車行經新竹市東區建中路旁一處社區內停車場道路，當時他看到前方一輛貼有台積電進出車證的機車直行而來時，便停下車警惕，不料，機車上的女騎士不明原因「低頭騎乘」，當快要撞上前，他按喇叭示警無效，下秒對方便連人帶車撞上，而在路旁的一名阿伯也看傻了眼；對此，駕駛也很無奈表示「對方戴了耳機，按喇叭無效，事故地點非一般道路範圍，警察無法提供肇責初判分析」，而他日後恐要賠償對方醫療相關費用。

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段網友投稿行車紀錄器影像，拍攝地點位於新竹市東區建中路旁社區內停車場道路，當時駕駛行經該道路時，發現前方有女騎士騎車直行而來，便停下來警惕，不料，女騎士不知低頭在看什麼，下秒便正面撞上駕駛的車輛摔落地面，而一旁的阿伯目擊這一幕也當場看傻了眼。

對此，原PO也哀怨表示「事故發生地點位於社區停車場，對方低頭騎車完全沒在注意前方路況，按喇叭示警無效，因對方戴了耳機，警方表示事故地點非一般道路範圍，無法提供肇責初判分析，且因對方有受傷，日後還需賠償對方保險公司醫療相關費用」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表士，「車子上面是台積電的停車證，台灣GDP齒輪-1」、「手轉油門，眼看手機，頭撞引擎蓋，87分不能再高了」、「看地板騎車，高手總是在人間這句話不容置疑」、「這都能車禍真的不適合騎車」、「旁邊阿伯傻眼」、「整整16秒沒看前面，別出來害人吧，乖乖在家裡」、「從一開始車停在路中間 就在警惕了 結果還是撞上」、「最直接的直球對決」、「她自己不注意還要賠她醫療費喔」。