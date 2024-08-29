缺乏睡眠會傷心

本周在歐洲心臟學會（ESC）發表的研究顯示，周末補眠可能將罹患心臟病的風險降低多達1/5。

綜合《新聞周刊》（Newsweek）、《衛報》29日報導，先前的研究主張，保持一貫的就寢和起床時間，強調維持睡眠規律的重要性，並不鼓勵周末睡懶覺。然而，這項使用「英國人體生物資料庫」（UK Biobank）中 90,903名受試者數據的研究似乎獲得相反的結論。

「充分補眠與降低的心臟病風險有關，」研究共同作者、來自中國國家心血管病中心的宋燕軍（音，Yanjun Song）在聲明中說。「在那些工作日經常睡眠不足的人中，這種關聯更明顯。」

在生物樣本庫的受試者中，21.8%（19,816人） 自述睡眠不足，經常無法每晚睡滿7小時。研究人員將受試者分為人數大小相近的4組，從周末睡懶覺時間最長，依序到時間最短的。

為了評估心臟病風險，科學家平均追蹤研究參與者14年，仔細檢查與冠狀動脈疾病、心臟衰竭、心律不整和中風相關的醫院和死亡紀錄。在比較研究所有的參與者時，科學家發現，在接下來幾年內，比起周末睡眠時間最短的群組（短少0.26至16.05小時），周末睡眠時間最長的群組（額外睡眠1.28至16.06小時），罹患心臟病的可能性降低了19%。

同樣的，在自稱睡眠不足的子群中，那些靠長時間睡懶覺來補眠的人，和那些睡眠時間最短的人相比，罹患心臟病的風險低了20%。

英國心臟基金會副醫學主任詹萊珀（James Leiper）教授表示，周末補眠不能完全取代每天良好的睡眠，但這項大規模研究表明它可能有助於降低心臟病風險，他呼籲大家每晚設法睡7小時以上。他也期待未來的研究能更加了解睡眠模式如何影響心臟健康，大眾可以如何調整現代生活方式來改善健康。