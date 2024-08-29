烏克蘭國家核電公司 (Energoatom)計劃在切爾卡瑟州(Cherkaska oblast)的第聶伯河畔建造核電廠，而廠址就在蘇聯時期就規劃的奇格林斯基核電預定地(Chigirinsky NPP)。1989年，因嚴重的車諾比核電廠事故，因此該核電廠只完成初步的整地就中止 。

國際核能工程(Nuclear Engineering International)報導，國家核電公司在一份聲明中表示：「團隊正在積極尋找合適的核電廠地點，其中最有希望的是切爾卡瑟州奧爾比塔鎮(Orbita)的奇格林斯基核電預定地，那裡符合所有的建廠條件。我們計劃使用美國西屋集團(Westinghouse)的AP1000型進步壓水式反應，預定4座，建設計劃持續到 2050 年。」

電力公司稱，計畫已獲得當地議會的支持，並且同意電力公司對於核電廠預定土地(38,1493公頃)的永久使用權。

議會發言人表示，核電廠將帶動奧爾比塔鎮的發展，烏克蘭有核電廠的城鎮都變得現代化且適合工商發展。並且，烏克蘭戰後也需要足夠的電力重建。」

1970年，蘇聯決定在切爾卡瑟地區建造核電廠。初始設計容量為4800 百萬瓦。工作於1977年開始，但1989年蘇聯部長會議決定停止建設。

因為車諾比電廠事故而廢棄的普里皮亞特小鎮(Prypiat)，因「時間凍結」的照片而舉世聞名，但是事實上，奧爾比塔鎮也是烏克蘭另一個核子鬼城。 與普里皮亞特因輻射汙染而廢止不同，奧爾比塔鎮是因為核電廠沒有完成而衰廢。

根據原本的計畫，城鎮是為了電廠員工的日常生活而開發，但由於電廠計畫中止，所以奧爾比塔鎮I成了一片搖搖欲墜的廢墟，根據2022年的普查，當地只有 100 名居民。

這也就是為什麼當地議會全體贊成核電廠計畫的重啟，他們非常期待奧爾比塔鎮能夠恢復曾經的繁榮。

今年5月，國家電力公司表示 ，已開始在烏克蘭南部核電廠，興建兩台採用西屋AP1000機組的準備工作。

烏克蘭的關鍵能源基礎設施，近幾個月受到俄羅斯的持續攻擊，需要從歐盟進口大量電力來彌補電力缺口。