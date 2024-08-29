波克夏A股和B股29日盤中持續上漲0.5％，分別報699,000美元和467美元。A股今年來累漲約27％，B股累漲近29％，均超過標準普爾500指數的累漲18％。

根據追蹤全球上市公司市值變化網站CompaniesMarketCap截至28日止資料，波克夏市值1兆零10億美元，全球排行第8名。

目前市值為1兆美元俱樂部的美國企業共七家。除了波克夏之外，其餘為蘋果、輝達、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和臉書母公司Meta。

巴菲特目前持有波克夏約15％股權，規模相當於1,450億美元。

根據《富比士》即時全球富豪榜，截至29日止淨資產1,460億美元，榜上排行第6名。他的財富幾乎是以持有波克夏股票為主。

雖然以市值計算，波克夏不到全球最大企業蘋果的三分之一，但根據《巴隆周刊》資料顯示，如果以股東權益衡量，波克夏目前高達6,010億美元，居全美企業之冠。

巴菲特1965年取得波克夏的控制權時，公司市值約2,500萬美元。他在過去近60年裡苦心經營，把價值型投資法發揚光大而有今天成就。

雖然他的投資方式被外界認為是老派作風，但他並未受金融市場變遷的影響。他跟許多企業執行長不同，不愛發行新股來稀釋股權。

波克夏1965年流通在外股票約110萬股，目前按其A股計算約140萬股，近一個甲子來僅增加約30％。

股神讓波克夏壯大的方法，主要是致力保持獲利成長和強調複利效果的長期投資策略。他很愛持有能令人睡得安穩的現金。目前波克夏持有近3,000億美元現金創新高。