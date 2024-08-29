國民黨立委賴士葆。(本報資料照)

行政院長卓榮泰29日宣布由前行政院發言人陳世凱接任因外遇事件下台的前交通部長李孟諺。卓揆向大眾說明的理由是陳世凱「年輕、有學習力、肯打拚、配合良好」。國民黨立委賴士葆舉當年吳音寧出任北農總經理挨諷「實習生」為例，大酸民進黨黨證真香，只要線上實習就能快速高升，卓揆非常勉力要從從陳世凱有限的經歷中，把一根鵝毛吹噓成一隻鵝，真是辛苦了。

賴士葆在臉書發文指出，真的是黑馬，史上最年輕的交通部長陳世凱，沒有交通專業，政治資歷也很稚嫩，擔任過台中市議員和競總及行政院百日發言人兩個職務，要接掌部會首長。

賴士葆指出，卓揆誇「陳世凱服務熱忱，所以可以勝任。」如果這是檢驗交通部長的標準，全台灣千萬職場的勞工都具備服務熱忱的條件。卓揆說「陳世凱擔任台中市議員的經驗，熟悉地方交通所以可以擔任交通部長。」這樣的論述未免貽笑大方，台中市的交通相較於涵蓋陸海空的全國交通業務，真的九牛一毛。不當的類比，只因為底氣不足。

另外，卓榮泰吹噓陳世凱過去百日擔任行政院發言人，到過花蓮災區，還有很多交通設施現場會勘，及參與會議主持等等，真的讓人不忍聽聞，這些不能登廟堂的經歷，很多路人甲乙都有相關閱歷啊！

賴士葆表示，是中華民國沒有人才了嗎？不是，有交通專業的文官，還有政治資歷完整的人才一堆，然而顏色對、跟對人，有人提拔就可以一步登天，就像過去被認為北農實習生的吳音寧，看不懂財報、沒有農產專業，但是蔡英文挺，她就可以掌管北農。

賴士葆點出，陳世凱心知肚明自己的歷練不足，所以很誠實地說，他會尊重專業、快速用心學習、認真管理各部會相關業務。令人好奇的是：不具專業，還在學習的實習生如何管理各部會相關業務？