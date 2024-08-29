藝人徐至琦過去因《康熙來了》節目爆紅，火辣亮麗外型平添豐富話題性，與主持人小S徐熙娣你來我往互動，非常搶鏡。她淡出演藝圈後轉戰商界成為女強人，久未露面的她經常旅居歐洲、日本，喜歡極限運動的她，連直升機都會開，滑雪是她鍾愛的運動，至今仍保持凹凸有致的身材曲線。日前全球城市小姐舉辦決選，曾獲亞洲冠軍的徐至琦受邀擔任頒獎嘉賓。媒體紛紛追問她是否打算復出，她直呼「我首先得減10公斤！」

第19屆全球城市小姐暨全球城市美業形象大使台灣賽區總決賽於日前在台北漢來大飯店盛大舉行，曾榮獲全球國際賽選美賽事「亞洲冠軍」出身的女星徐至琦，代表企業上台頒獎，她投入外泌體產品開發，成為大會指定「幹細胞外泌體再生醫學」贊助企業。

徐至琦鍾愛滑雪運動，，至今仍保持凹凸有致的身材曲線。（合成圖／徐至琦提供）

徐至琦是台灣唯一獲得全球大型選美賽事「亞洲冠軍」頭銜的女藝人，2010年10月在綜藝節目《康熙來了》出道，ㄧ夕爆紅，成爲炙手可熱的新進女星。於2014年息影從商，於中國大陸的商業成績相當出色，徐至琦曾於2021年登上「中國國媒-中國網」全球海外版的首頁，講述藝人從商的成功經歷與見解，人美心美更熱心參與兩岸三地的慈善公益活動。

她久未露面公開場合，經常旅居歐洲日本，特別鍾愛滑雪，甚至開直升機！！喜歡極限運動，至今仍保持凹凸有致的身材曲線。

至於是否復出演藝圈，她坦言會懷念螢光幕前的自己，但目前沒計劃；她很感謝觀眾至今都還記得她，看見至今社群媒體的博主們還在模仿她的「康熙來了-經典柔媚動作」，剪輯她過往各大節目的錄影片段，常讓她回想當年的藝人生涯。

在商界發展有成的徐至琦，直呼若要復出，得先減10公斤。（徐至琦提供）

徐至琦直呼「如果我要復出演藝圈，首先得減肥10公斤，才能回到我女星時代的體重！演藝圈的體重要求很嚴苛，現在的我熱愛美食，要很有決心復出才有減肥動力呢！」但見到她當場展現玲瓏曼妙的身段，記者紛紛表示徐至琦太謙虛了。