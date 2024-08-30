在高雄通勤，除了捷運之外還有輕軌，一名網友近日南下到高雄出遊，原本打算搭輕軌到西子灣，但卻被在地友人勸退，改成騎車雙載，讓他好奇高雄人是否不愛搭輕軌，引起眾人熱議，不少人詬病速度慢到不想搭。

一名網友在PTT八卦板發文，自述去高雄找朋友玩，原本想搭輕軌去西子灣，但高雄朋友查了一下輕軌來回要70元、兩個人140，還要坐39分鐘，騎機車雙載只要20分鐘，油錢才幾塊錢，讓他好奇「有沒有高雄人也不想搭輕軌的八卦？」

貼文引起討論，「想學歐日的路面電車，又不適合台灣」、「弄高架或地下，可能效果還比較好」、「光要兩倍時間我就不會搭了」、「事實是假日都是人」、「大家直覺式的還是不想等車，不過學生和老人還蠻喜歡的」、「高雄399通勤月票上路，大眾運輸無限搭」。

也有人點出輕軌速度偏慢，讓高雄人寧可騎車，「那個速度就註定只能做觀光用途」、「又慢路線又侷限」、「缺乏通勤價值，搭那個上班會遲到」、「觀光用，偶爾天氣太差還會停駛，所以連躲雨的功能都沒有」、「輕軌的客群是觀光客為主，本地人少人搭」。

根據高雄捷運公司統計，高雄捷運7月運量共4,936,081人次，高雄輕軌7月運量則是904,543人次，相差5倍有餘。