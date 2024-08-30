隨著全球市場競爭加劇，企業正面臨日益嚴峻的缺工與留才挑戰，ESG議題持續發酵，人才永續發展與管理亦受到重視。根據GII《2024 年人力資本管理世界市場報告》指出，人力資本管理市場規模預計在未來幾年將快速成長。預計到2028年將以10.2％的複合年成長率（CAGR）成長至353.9億美元。主要趨勢包括人工智慧驅動的人才獲取，提升員工生產力，而人力資本管理市場的成長預計將因擴大採用雲端基礎的方法而進一步推動。

東捷資訊表示，人才發展在企業永續經營扮演相當關鍵的角色，看準企業發展強化人才永續需求商機，公司作為SAP在台金級合作夥伴，憑藉超過20年的產業顧問及系統導入經驗，能以更熟稔企業運作流程與需求，結合既有SAP ERP營運系統、結合智慧技術、資料與洞察，以及已串聯的企業流程，加速導入進程。

採用SAP SuccessFactors人資雲顯著改變企業的人資管理模式，從傳統人事操作轉變為以員工體驗和效能為核心的戰略人力資源管理，優化企業運作成本和提升HR運營效率，挖掘人才發展與升遷機會，改善員工滿意度和留存率，使企業擁有更完善且有效的人才管理服務，更具靈活性和市場反應速度，厚植企業競爭力。

東捷資訊運用SAP S／4HANA Cloud升級解決方案，結合SAP BTP商業技術雲端平台增強決策支持，屢屢助客戶實踐系統靈活雲端部署、提升效率、管理成本及加速創新願景。此次力推的SAP SuccessFactors人資雲，涵蓋從招聘、入職到個人發展等全方位人力管理需求，讓跨國及大型企業實現運用可信賴的AI分析，強化端到端管理的人才永續管理策略；而系統採用SaaS訂閱制模式，兼具可快速部署、隨需擴展以及自動更新功能特性，確保企業始終使用最先進的軟體服務。

洞察企業採用AI加速營運效率趨勢，東捷資訊運用豐富的實務經驗，持續強化ERP上雲、SAP商業AI與SAP Analytics Cloud分析雲等智慧化投入，增強企業的數據分析能力和決策效率，為客戶持續創造業務價值和競爭優勢，深化助企業「數位轉型」、「ESG永續」雙軸轉型核心價值，隨著企業積極擁抱雲端、AI應用與ESG永續的趨勢持續發酵，公司對未來持審慎樂觀態度。