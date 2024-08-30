中科園區截至今年上半年，從業人數已達53,947人，龐大的就業人口紅利，近幾年持續帶動周邊房市剛需買氣；尤其是在外溢效應發酵下，鄰近的潭、雅、神區域受惠最大。繼大雅區、潭子區新案單價站上4字頭後，神岡區最新實價登錄，預售新案單價也已突破4字頭大關，掀起補漲行情。

隨著高科技企業進駐和國際人才湧入，中科周邊優質住宅的需求與日俱增，並逐漸外溢到鄰近的潭子區和大雅區，讓兩區房價逐年攀升。

根據內政部實價登錄揭露，潭子區內預售華廈案「傳晟悅光」，高樓層成交單價已達50.8萬元；而寶璽機構旗下睿嚮建設，在潭子弘富重劃區初試啼聲的大樓案「睿嚮大涵」，最高成交單價也有45.9萬元的水平；大雅區則是缺乏新案供給，華廈案「鼎一豐雅」高樓層，單價也來到45.9萬元。

而這波自住的剛性需求，也一路延伸到進出豐原、大雅、清水等地區門戶的神岡，區內華廈預售案「中科峇里島15」1樓戶成交單價來到40.1萬元之後；近期實登揭露「久樘南方童畫」新案，最高成交單價達40.7萬元，刷新區域紀錄。

久樘開發看好中科的前景及神岡區獨特的地理位置和發展潛力，在緊鄰潭雅神綠園道的中正南街三面臨路基地上，推出符合國際級fitwel健康建築認證及ESG永續建築規劃的新案「久樘南方童畫」，日前也已開工動土，產品規劃25至34坪的二至三房，並提供加厚至20公分的地板等高規配備，成區域指標建築。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，產業園區帶來就業人口，也帶動區域房市價量表現，各園區概念房市都有外溢情勢，也會因比價效應而有不少二線區域受惠，就業人數多達5萬多人的中科園區，除了沙鹿區、龍井區早已起漲外，新案站穩3字頭的神岡區，已有揭露4字頭單價水位，顯見外溢效應。