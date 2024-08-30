台中七期具備創業環境、生活機能及產業鏈的綜合優勢，成為投資熱點。作為台灣第二大城市，台中市政府積極推動公共建設，提升了企業發展的環境品質；七期地區更在全國商業登記家數、公司登記家數、新登記工廠累計家數、特定目的用地變更核准數以及投資台灣三大方案家數等多項指標中名列前茅。

此外，微型商辦置產亦具備9大優勢：1.25至45坪彈性空間、靈活運用。2.可開公司或商業登記。3.可收租、置產、賺增值。4.租客單純、租賃期長、租金收入穩定效益高。5.裝修成本、空間維護、管銷費用低。6.產品稀有性、去化機會多且速度快。7.購入總價較傳統大坪數商辦低，易於入手，成本效益高。8.以公司名義購買不動產可抵營所稅。9.管理費、裝修費、建物折舊，可抵銷營所稅。

微型商辦25至45坪空間，成為中小企業主青睞產品。（報系資料庫）

台中七期微型商辦25至45坪看俏 實用又節稅

觀察「信義計畫區」大樓租金坐穩每坪4000元，目光轉往「台中七期」租金約落在1200至1300元，在重大建設、菁英人才湧入加持之下，發展前景看好。

此外，根據《所得稅法》第17條規定，以公司名義買房的成本費用可以全額抵營所稅；不僅有助於經營費用的有效管理，還能使資產調度更加靈活。

分析台中七期，陳炳辰表示，台中七期是眾多A辦匯集之處，地段也會影響企業在購置、租賃上的選擇。因此，選擇具有名氣地段興建商辦大樓，對於品牌門面有加分的效益，且在生活機能便利的加持之下，也相對有保值、增值空間。

企業總部的優勢在於大氣門面、多元公設、優質物業管理及門禁安全。其中，台灣大道作為台中第一商道，附近擁有新光三越、台中國家歌劇院、市政府及五星飯店等豐富生活機能，並配備強大的捷運交通、百貨商圈、政府機構及公共建設，吸引企業投資及青創人才匯聚。據統計，台中微型商辦成交客戶，多以自用為主、置產為輔，其中，25至45坪的微型商辦規劃，在台中企業當中扮演重要角色。

此外，25至45坪的微型商辦因成本低、空間靈活而廣受小企業主青睞。不僅能打造小團隊專屬辦公室，還能擁有媲美國際企業總部的門面與精美公共空間，如會議室、交誼區、接待大廳等。且業主可靈活運用這些公共設施進行客戶接待、發表會、會議洽商等活動，且物業管理人員也能協助處理包裹收發與門禁管控，提供便利的辦公體環境。

丁玟甄表示，未來七期還有10多棟商辦大樓正在興建或規劃中；另有，多間高檔飯店包括萬豪、安達仕等品牌，以及冠德G9-1將有冠德購物中心進駐；短期內很難有區域可以快速複製目前七期的商業生態圈。