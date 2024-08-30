近年受惠台商資金返台，且在政府政策下，購置商用不動產成為顯學；然而，在頂辦總價、租金節節攀升態勢之下，反觀微型商辦因其親民總價以及多元應用，成為近期受歡迎產品，不僅能夠出租使用當「企業房東」，購入亦能保值抗通膨。

住展雜誌發言人陳炳辰說，目前國內經濟市場，大坪數商辦通常需要大型機構或企業進駐，然而目前仍有些企業還處於分流的狀態，且台灣仍受到地緣性影響，難以確定是否有足夠多的跨國企業願意來台灣開設公司；微型商辦相對之下，擁有更多元應用，不管是購置總價、租賃上也都具有優勢。

陳炳辰表示，民眾投資微型辦公室，會比大型辦公室更有效掌握成本，且微型商辦在台灣有一定的需求量，像是中小企業、年輕電商創業族群等，在辦公面積需求上就會較小；再者，在整體供需上微型辦公室會較大型辦公室更好入手，未來若是再轉手都有相當程度的效益。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，隨著產業趨勢變化，過往的辦公室在規劃時，大約落在70坪或百坪以上，適合較具發展規模的公司。因此，許多個人創業、新創公司，在辦公室創立初期，如果需要較好的門面與工作環境，可能就需選擇承租商務中心，但商務中心費用高；因此，微型商辦正好可以滿足需求。

另外，丁玟甄指出，微型商辦因其門檻、單價低成為一大優勢，且商辦通常位於熱鬧的商業區，有利於資產保值、未來穩定出租。此外，近期政府與銀行對於住宅類的貸款新增較多限制，因此財務優勢也是目前微型商辦吸引買方的原因之一。

迎接青年大創業時代

根據統計，2023年台灣新創投資額預估超過 780億，其中，中小企業、10人以下團隊佔大多數，微型商辦需求增加將成為趨勢；也因小面積規劃，符合青年創業需求，且小型新創企業能以更低成本打造專屬辦公空間，並使用寬敞的會議室接待客戶。而當專業匯聚在一棟樓，例如攝影工作室、財務規劃、會計公司、後製剪輯工作室等自成生態圈，促成小企業團體戰的產業鏈。

新時代辦公室變革有2大趨勢，首先是工作與生活的平衡。隨著科技發展和遠端工作的普及，彈性工作環境越來越受歡迎，微型辦公室提供靈活工作場所，讓員工能兼顧家庭與工作；其次是彈性工時，在自僱和自由職業者數量增加之下，更傾向使用微型辦公室來滿足工作需求。

當企業房東 微型商辦「ETF」法則

不僅打造企業房東現金流，一改過去購買商辦動輒百坪起跳門檻，微型商辦最小25坪就能入手，更有如ETF般，在出租方面能夠定期領到資金。

Exterior地標外觀：正市中心、地標門面

台灣市中心的商用不動產備受矚目，外觀設計成為新一代企業主的重要指標。現代辦公室變革朝向高顏值、微型辦公室發展，正市中心的地標門面更具吸引力。

Traffic交通軸心：軌道經濟、商道核心

軌道交通站點通常連接主要商業區、住宅區和交通樞紐，通勤方便，節省時間。由於交通便利和人流量大，站點附近的商辦物業具備高增值潛力，人潮帶來錢潮，成為長期投資的優質選擇。

Flexible彈性靈活：節稅功能、容易投資、流動性高

相比法人取得住宅的限制，購置辦公室不僅可進行公司及商業登記，還具節稅用途；辦公室租金收入穩定，猶如穩定配息般可靠，且租金收入相對一般公司營運穩定，購置門檻低亦能輕鬆脫手，投資進出靈活。