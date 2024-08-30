臺北市政府文化局於2010年起致力於製作《資深音樂人口述歷史影音紀錄》，藉由拍攝臺灣資深音樂人口述的音樂歷史，將臺灣流行音樂的演進軌跡以此模式記錄下來，至2023年已完成262組資深音樂人的生平紀錄，像是薛岳、于櫻櫻、金佩姍、這些當時最火紅的歌手，他們的故事都得以一一被紀錄。這些紀錄除了實體DVD典藏於各大指定圖書館外，並將精華版公佈在臺北流行音樂中心「臺灣流行音樂資料庫」網站。這在臺灣流行文化，包含電視、電影等領域，都是罕見並且難能可貴的典藏工程。

2024年《資深音樂人口述歷史影音紀錄》正著手蒐錄10組資深音樂人精采故事，包含幕前演出者有入行資歷達60年的急智歌王張帝和入行54年的張魁兩兄弟，以及葉璦菱、凃佩岑、傅薇；幕後創作者有吉他詩人董運昌、民歌時期詞曲作者林慧哲；產業推動者如廣播人方笛、新加坡海蝶音樂創辦人許環良、民歌時期唱片企劃曹郁美等。適逢明年2025年民歌50週年，訪談名單除了可見民歌時期的知名音樂工作者之外，更擴及當年深受民歌影響的東南亞音樂人，以此見證當年臺灣流行音樂的強大影響力。

入行資歷達60年的急智歌王張帝。圖/台北市政府文化局提供

知名歌手葉璦菱也在這次2024年《資深音樂人口述歷史影音紀錄》。圖/台北市政府文化局提供

民歌時期幕後創作者—吉他詩人董運昌。圖/台北市政府文化局提供

經過專業執行團隊精細的爬梳、整理，保存下來的《資深音樂人口述歷史影音紀錄》別具典藏研究意義，其中的經驗傳承更是對流行音樂產業從業人員有極高價值，可看見近一世紀以來，臺灣乃至全球音樂產業、娛樂產業、文化產業的瞬息萬變和日新月異，後續並預計10月下旬於中山堂辦理口述歷史影片發表會，讓更多人看見這精采珍貴的故事。更多資深音樂人口述歷史影音紀錄的資訊請上「臺灣流行音樂資料庫」https://pmdb.taipei/musichismainlist?uid=2查詢，相關活動或報名資訊後續請見臺北市文化局設計台北粉絲專頁查詢。