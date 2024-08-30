咖啡已經成為普及的飲品之一，但有心理學家警告，購物前喝咖啡，可能不是個明智之舉，這恐怕會讓人們更容易衝動購物。

《每日郵報》報導，英國心理學家協會（British Society of Psychologists，BPS）在抖音上曬出一段影片，揭露了購物前喝咖啡，可能增加「衝動購物的機會」。雖然該影片是最近發布的，但它是基於2022年發表在《行銷雜誌》（Journal of Marketing.）上一項名為「咖啡因對消費者支出影響」的研究。

影片內容指出，進商店前喝一杯濃縮咖啡的人，會比喝無咖啡因咖啡的人多花50%的錢，因為攝取咖啡因的人會感覺更興奮，當人們興奮時，往往會更衝動。

在這項研究中，研究人員在法國一家銷售家居用品的大型連鎖店，設立了濃縮咖啡站。在四天的時間內，顧客獲得了免費飲料，有些人獲得了含有咖啡因的濃縮咖啡，有些人則獲得了沒有咖啡因的咖啡。而那些獲得免費咖啡的人被要求回答有關他們在購物時的感受（特別是他們感覺有多興奮、警覺和困倦），並分享他們的收據。

而研究小組發現，在進入商店之前喝一杯濃縮咖啡的人，在店裡的花費比那些沒喝咖啡，或是喝了沒加咖啡因的人多出50%。同時，他們更可能購買享樂型物品，例如奶油零食或放鬆產品，而不是有用的東西。原因就是攝取咖啡因，會讓受試者的感覺「更興奮」。