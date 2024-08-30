新青安政策引爆房市熱潮，加上房價大幅上漲，購屋族需要貸款的金額增加，使得各家銀行的房貸額度接近警戒線，不得不採取應變措施，民眾簽約前務必確認好資金來源，專家坦言，短期內資金吃緊的狀況不會結束。

雖然銀行與政府部會皆消毒沒有「限貸令」，但實務上銀行確實因房貸水位接近滿載採取相關措施，包括放慢收件、核貸及撥款的速度，拉高房貸利率、降低可貸成數，以及嚴格審核客戶條件等，即將交屋貸款卻下不來的民眾，面臨解約賠償風險。

在決策者尚未祭出解套措施的狀況下，此風暴將持續延燒，ETtoday報導，正心地政士聯合事務所負責人陳仲政表示，「水位問題應該並非短期現象，動盪到年底也是有可能的，至於市場傳聞將緊縮至明年第四季，如果政策有修改，應不致於那麼保守。」陳仲政也提到，買賣雙方流程比以往拉長至少一個月，且還是有可能無法結案。

報導提到，目前24間銀行的貸款水位狀況，公營方面幾乎沒有空間，不是停止進件排隊撥款，就是拉高申辦條件之外，還得慢慢排隊等審核。民營方面，僅星展、渣打較有空間，其他多半拉高貸款條件，甚至暫停進件，災情相當慘烈。

事實上，各家銀行的放貸狀況瞬息萬變，前幾天可以現在又不行放貸的案例層出不窮，這段時間購屋族能否順利貸款，除了自身條件之外，還得比運氣。