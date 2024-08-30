近年來台灣電子科技產業欣欣向榮，英媒《金融時報》撰文認證台灣是「富裕之島」，韓媒《朝鮮日報》也指出，台積電帶動了台灣房地產及個人財富等的增加。有網友在Dcard發文稱，台灣除了台積電外，還有許多在全球佔有一席之地的企業，引發網友討論，許多人感嘆台灣只剩科技業。

原PO表示，台灣不只有台積電，還有很多值得驕傲的公司，她列出名單包括廣達、華碩、聯發科、台達電、大立光、日月光、臻鼎、欣興、新普、可成、智邦、研華、旺宏、穩懋等頂尖科技產業。

原PO發現，看了上述企業之後，發現台灣的半導體公司客戶，包括蘋果、三星、華為等，佔據了電腦設備之中最關鍵的部分，直呼難怪台灣被稱為「財富之島」。

有網友感嘆，「台灣強的全部都是科技業， 難怪被韓國噴爛，因為不管是汽車工藝、影視娛樂、體育、人文、社會科學等，人家都比台灣強，台灣就只能代工電子零件世界第一。」

許多網友也反諷，「名頭說出來嚇死人，薪水說出來笑死人」、「薪水還不是一樣少，台灣工程師就是奴，給你200-300萬爽的要死，去看看國外工程師年薪」、「淪落到只能做別人的代工，還很驕傲嗎」。

亦有網友建議，「還是希望台灣的軟實力（文娛產業）能夠更好，像韓劇或日本動畫那樣」、「讓人看不下去的是台灣一直有缺乏國際觀的人，覺得台灣真的爛得一無是處」。