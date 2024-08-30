大陸研發的《黑神話悟空》遊戲，正式販售後可說是全世界掀起熱潮，很多男性民眾為了玩黑悟空，可說是拚盡全力徹夜玩通宵，而大陸江蘇南京，有一名餐廳老闆，他老婆匯錢給他讓他去買來玩，老闆還特地公告餐廳休息2天，舊址為了大玩特玩，沒想到2天過去了，老婆提出疑問，這遊戲只有一個BOSS？讓這老闆直接破防！

這段影片一開頭，就看到餐廳外貼著公告「老婆給我買了黑神話悟空，休息兩天」，公告下面還有西遊記的截圖，然後就看到男子在電腦前不斷打著BOSS，但沒想到的是男子不知道是技術不好，還是3D遊戲比較困難，玩了2天都卡在第一關的BOSS沒過關！還被妻子提出質疑，男子最終放棄，乖乖回去餐廳開業了！

而網友們看到這段影片，邊笑邊留言表示：「遊戲不通關只是面子不通關？」、「不要放棄！ 堅持到底就是勝利！」、「好想看看大頭怪的模樣，一定很可愛吧」、「打遊戲的代價有點高呢！」、「為了打遊戲，連店都關了」、「兩天怕是不夠」、「妻子的提問好有趣呀！」、「網路上一片哀嚎」、「這就是人生啊！」。