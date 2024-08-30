隨著新青安政策上路，房市在2024上半年火熱異常，但隨著銀行房貸瀕臨滿水位，紛紛祭出限貸令，不少民眾擔心貸款下不來，導致買房出現違約的情況。近日有名房仲給出建議，如果交屋已迫在眉睫，需要儘快核貸，漁會、農會、信用合作社都是可以嘗試貸款的機構，且郊區一點的金融機構成交量相較市區會比較少，還有機會能協助貸款，利率沒有太過份先貸在說，總比日復一日付違約金好。

原PO在臉書社群《買房知識家》發文指出，自己是仲介，給最近有買房需求的人一些建議。他坦言，多家銀行水位已滿，導致很多人無法成功核貸，不是申請者條件不好，是銀行沒錢了。

他對最近陷入核貸困難的民眾給出建議，因為銀行滿水位貸款需要排隊，在等待過程中拖延並不是屋主的問題，建議在簽約時先跟屋主溝通好，避免貸款時間拖延影響結案交屋時間。該房仲透露，目前多數延遲金一天為總價的萬分之二。

至於交屋時間已經迫在眉睫，需要儘快核貸的民眾，原PO建議，請多跑幾間「金融機構」，像是銀行、漁會、農會、信用合作社等只要跟金融相關都可多嘗試，或是往郊區一點的金融機構做嘗試，郊區成交量相較市區會比較少，或許他們還有機會能協助貸款，「利率如果沒有太離譜先貸再說，總比每天付違約金好」。

另外針對下半年房價會不會跌，他認為，這波銀行滿水位讓政府不得不正視房貸申辦流程，該如何更嚴謹的區分自住與投資客就成了現在政府需要立即改善的問題，日後在申請新青安上勢必需滿足更多條件，所以會出現量縮的情況；但房價想要下跌，除非政府接下來的日子找到大量新青安違規戶，才有機會迎來一波降價與拋售。

不少網友看了這篇文章後，紛紛留言表示，「我覺得你寫得很好，謝謝你」、「好人一生上廁所有衛生紙」、「有良心的房仲，祝你月月成交」、「推一個中肯建議」、「說的太真實」、「有良心的房仲，說的很好」、「這幾天試試，真的是提供我們一個人道走廊」。