對換屋族來說，2年內無論是「先買後賣」或「先賣後買」，只要符合「重購退稅」的條件，即能節省不少土地增值稅。稅局提醒，出售及重購的土地所有權人，必須為同一人，才能重購退稅，如果賣出老公名下房子，新屋卻改用老婆的名義，就無法退稅。

王小姐為了提升居住品質，近日想將2年前購買的小屋換成面積較大的房屋，並打算運用房地重購退稅，為自己增加一筆換屋基金，必須符合5大條件。

1》原出售土地及新購土地所有權人為同一人，也就是買房子和賣房子是同一個人，賣掉誰的房子就以他的名義買進新的房子，如果賣掉配偶名下房子後另以本人名義買進新房子，就不能退稅了。

2》新購土地地上房屋須為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，並辦好戶籍登記。新購房屋沒有任何出租或作營業的情形。

3》都巿土地最大適用面積是300平方公尺，約90.75坪，非都巿土地最大適用面積是700平方公尺，約211.75坪。

4》新買房屋的土地移轉現值總額，必須超過賣舊屋的移轉現值總額扣除所繳納土地增值稅後有餘額，才能退稅。

5》重購地上建物需為所有權人本人、配偶或直系親屬設立戶籍。戶籍如需辦理遷出，至少需保留本人或其配偶、直系親屬任何1人於原戶籍內，不然會被追繳原退還的土地增值稅。

為防止土地所有權人在核准重購土地退稅後，立即將重購之土地出售或轉換他用，以規避土地增值稅並從事土地投機，稅務機關每年均會清查重購土地。

稅局提醒，若於5年內移轉他人（如出售或贈與給配偶）、戶籍遷出、出租或營業等非自用住宅使用，已退還之土地增值稅將予追繳。