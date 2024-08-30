富邦悍將啦啦隊女神李雅英（이아영）去年正式來台發展後，憑藉甜美又勾人笑容，迅速征服台灣球迷。不過，有網友意外翻到她9年前的青澀應援畫面，曝光後讓大家感到十分驚訝：「還是很頂！」

PTT表特版有網友意外從TikTok找到一部舊影片，發文詢問：「請問這個是誰，又瘦又會跳，臉蠻正的，笑起來很有特色，只是身材有點單薄。」

可以看到這位黑色長直髮的女孩，四肢纖細，笑起來甜美動人，還擁有一雙會微笑的眼睛，開心地在棒球場上搖屁屁，與球迷一同應援。沒想到這位青澀的女孩，竟然是「全民表妹」李雅英。

李雅英2015年還在樂天巨人啦啦隊的時候，笑起來依舊會電人。（圖／IG@yyyoungggggg、TikTok@yyyoungggggg）

畫面曝光後，立刻獲得網友讚嘆：「雅英5年前也是很頂！」、「我婆雅英」、「猛一看像年輕的那英，結果是雅英」、「這個時候的好像比較好看欸」；但也有人說，「勉強看的出，但真的差超多」、「整型大改造之前的她。」

事實上，可以從球衣上的「Giants」得知，這是李雅英在2015年樂天巨人啦啦隊時期，也就是她剛出道的第二年。其實早在幾天前，就有網友挖出李雅英6年前的車模舊照，同樣造成PTT暴動，一致認為無論身材還是氣質，李雅英根本沒變。