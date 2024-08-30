民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，又被爆料動用選舉補助款買4300萬元商辦將信託，更傳出會暫離黨主席等消息。民眾黨於29日下午15時召開「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義 一次澄清記者會」，柯也親自現身鞠躬道歉，宣布經思考要向黨請假3個月，自動申請調查。對此，前立委郭正亮29日就表示，「問題是那些錢沒有發票，那跑去哪裡？那這當然檢調一定會查，因為錢如果沒有發票，沒報政治獻金法，然後跑到你的相關帳戶，那就是私吞」，引發討論。

郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個三個月，柯文哲現在是請假，基本上大家預期，如果司法沒事，就是回來繼續當黨主席，所以柯文哲基本上還是認為，黨主席有自保的作用，如果辭了就是一刀兩斷」。

郭正亮強調，「基本上柯文哲現在面對的已經都是法律問題，走到這個階段已經不是形象審視、面對外面質疑這種問題，他要面對法律的要件，直接做回應」，郭正亮也舉例，「比如人家質疑最多的就是到底有沒有發票，我們今天還是沒看到，而且還有人累計，可能是2500多萬沒有發票，這個部分他還是歸咎到帳做得不好，就一筆帶過了」。

郭正亮最後也說，「問題是那些錢沒有發票，那跑去哪裡？那這當然檢調一定會查，因為錢如果沒有發票，沒報政治獻金法，然後跑到你的相關帳戶，那就是私吞」。