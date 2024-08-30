國軍26日在屏東枋山地區實施「天馬操演」，進行拖式飛彈實彈射擊鑑測，發射17發拖式2A飛彈，僅命中10枚，命中率約76.9%；軍方認為這次參與演練的超過一半都是「生手」。前海軍艦長呂禮詩表示，76.9％的命中率，跟退役少將、桃園市議員于北辰的1枚70％命中率、3枚210％命中率的算法，有什麼不同。

呂禮詩29日在中天《頭條開講》節目中表示，國防部會派志願役士兵，連長也不敢派一個「生手」上去射擊。讓媒體出來拍攝，結果打成這種鳥樣。數據還灌水，命中率76.9％，是怎麼算的。

呂禮詩接著指出，原來要打17枚，已經拿到靶場了，最後又有4枚故障，故障率還不高嗎？結果又有3枚脫靶，然後就用13分之10來算，說好棒，76.9％的命中率。這跟于北辰的算法，1枚70％命中率、3枚210％命中率，有什麼不同。這是于北辰的錯，還是你們原本都這樣算。根本就是胡說八道，應該要算的是17分之10，命中率只有58％。

呂禮詩認為，這麼低的命中率，而且還是經過不斷的演練。如果現在是真正作戰，上面有無人機，又有艦射火炮、飛彈，你會不會嚇到。