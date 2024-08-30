LINE電腦版26日傳災情，不少網友回報LINE電腦版無法登入，或一直顯示「網路連線不穩定」。事實上，一直不少網友抱怨LINE在使用上缺點不少，但貼圖功能是亮點，故仍廣受大眾愛用。有網友問，LINE圖檔會過期，被當成工作軟體很詭異，Discord明明好用一萬倍，圖檔都是原檔尺寸畫質，還可以分頻道靜音，為何大家不用？引發熱議，其中有人點出，Discord有騰訊入股，很多公司會閃躲。

粉專「一百五」29日PO出一張網路社群討論串截圖，有網友抱怨質疑「LINE是工作軟體之一才詭異！」他細數缺點：圖檔會過期，備份容易出問題，主頁超多沒用功能，不知道為什麼大家都用這個來溝通工作事項？

有人覆議贊同：對，明明Discord好用一萬倍，可以釘選、檔案不會過期、可以分頻道、有機器人、可以開討論串、圖檔都是原檔尺寸畫質，還可以分身份組、分頻道靜音，還有可以編輯訊息，還有自訂表情符號，每個伺服器都可以用不同暱稱，「每一個功能都好用到炸，毫無缺點欸！」

這時另一位網友插話吐嘈：「DC有中資，所以很多公司會閃躲。」此言馬上引發後續討論:有人說「Discord主要還是遊戲族群在用，而且超吃記憶體」、「所以這會限制公司和企業不能用嗎？」、「其實也還好，但如果你手機是64GB的可能就不行了」、「Discord在2018年就被中國大陸封鎖了」。

依維基百科資料，Discord是由美國Discord公司所開發的、專為社群設計的免費網路即時通話軟體與數位發行平台，主要針對遊戲玩家、教育人士、朋友及商業人士，使用者可在軟體的聊天頻道透過訊息、圖片、影片和音訊進行交流。 據2021年《網易》轉載「遊戲日報」文章稱，開發Discord過程中，團隊曾從矽谷風投公司Benchmark Capital和騰訊籌到資金。具體投資金額未揭露。