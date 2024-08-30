近日，一段男子到「TEP COFFEE」咖啡館消費的影片在網路上引發熱議。該影片展示了咖啡館內的女服務生身穿火辣的服裝，成為網友關注的焦點，引起了廣泛討論，眾多網友紛紛要求知曉該店的具體位置。

網友在臉書PO出影片，從影片中可見，這家手搖飲咖啡廳內的服務生無論在內場還是外場，皆身著低胸高衩配丁字褲，並以爆乳俏臀吸引目光。她們在鏡頭前還會故意擺動身體，增加視覺效果，立即引起了網友們的熱烈關注與討論。

據了解，影片最初由泰國網路名人於臉書分享，隨後在中國網友中瘋傳。根據服務生的口音，許多人推測該咖啡館位於泰國。影片曝光後，網友們紛紛表示「跪求店址」，並對該店位置表達了極大的興趣。

不過，也有部分網友對此提出質疑，認為這可能是店家的一種行銷策略，故意僱用身材姣好的女性進行拍攝，實際到店後或許會有所失望。此外，有人擔心該店的飲品價格可能不菲，提醒大家切勿僅憑外表而衝動消費。

儘管如此，網友們對該咖啡館的討論仍然火熱。「泰國是真好玩，去了還想去」、「位置在哪裡，其他都是浮雲」、「這賣的真的是咖啡？」、「確實頂，我已經蠢蠢欲動了」、「這哪是在賣咖啡，根本是在賣肉」、「道德底線在哪裡？廉恥在哪裡？地址在哪裡？」等留言層出不窮，顯示出大家對這家手搖飲咖啡廳的強烈興趣。