烏克蘭空軍飛行員梅斯（Oleksiy Mes）呼號「月魚」（Moon Fish）在駕駛美製F-16戰機墜毀後喪生，週四（29日）下葬。備受外界期待已久的F-16戰機才剛抵達烏克蘭數週，一名烏克蘭軍方消息人士告訴《CNN》，烏軍不認為這次事故是由飛行員操作失誤引起的。

該消息人士表示，梅斯在抵禦俄羅斯有史以來最大規模的空中攻擊時喪生，目前，事故正在調查中，這名飛行員的死亡對烏克蘭來說是一次重大的打擊。

《華爾街日報》指出基輔最近接收了6架F-16戰機，也是美國支持的關鍵象徵。根據美國官員的說法，一架烏克蘭的F-16戰鬥機於週一墜毀，初步報告顯示，這架戰機並非被敵方火力擊落，儘管事故發生時，俄羅斯正對烏克蘭全境發動大規模飛彈襲擊。官員表示，這次墜機事故很可能是由於飛行員操作失誤所導致的。

Details are slowly emerging about the death of Ukrainian F-16 pilot Lieutenant Colonel Oleksiy Mes on August 26.



Russia struck the Kolomyia airfield in Ivano-Frankivsk, where F-16 fighters were tracked by surveillance systems.



More to follow. pic.twitter.com/I3yzEKNCD9 — Chay Bowes (@BowesChay) August 28, 2024

但《CNN》報導指出，烏軍不認為是飛行員失誤造成的。首批F-16戰機本月初才抵達烏克蘭，而「月魚」是少數受訓駕駛這些戰機的飛行員之一，一群烏克蘭飛行員於去年秋天開始在美國接受訓練，通常需要一年的時間才能完全掌握駕駛這些飛機的技能，但「月魚」和其他飛行員必須在6個月內完成訓練。

俄國社群媒體則引用烏克蘭盧茨克市議會副議長波利舒克（Igor Polischuk）過去兩天的悼文：梅斯於8月26日在烏克蘭西部的一次（俄軍）針對軍事和工業設施的飛彈攻擊中喪生。因此俄國社群推測，這名F-16飛行員可能在飛彈攻擊中於基地中身亡，而不是美國媒體的「官方報導」。

烏克蘭總統澤倫斯基於週二（27）表示，該國空軍週一（26）首次使用F-16擊落俄羅斯發射的飛彈和無人機，這是烏克蘭官員首次證實F-16投入戰鬥。

基輔長期以來一直在等待獲得F-16，澤倫斯基自全面入侵開始以來就不斷向西方盟友請求這些戰機。然而，與其他裝備一樣，西方國家在最終同意提供F-16之前猶豫不決。荷蘭和丹麥於2023年夏初承諾提供這些戰機，但美國花了幾週才批准轉交。這些戰機於今夏抵達時，澤倫斯基表示，他和政府為了確保這些戰機舉行了「數百次會議和談判」。