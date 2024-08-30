民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風波，他29日鞠躬致歉，向黨請假3個月，並申請自動調查。對此，民進黨立委洪申翰質疑，「請假」當然不是為了反省，而是讓柯在京華城等司法弊案被檢方調查、搜索時，可以跟民眾黨作多一點軟性切割。更不用每天被媒體逼問「為何還不辭黨主席」，而不敢走出家門，「這才是讓他真正睡不著的惡夢。」

洪申翰分析，柯文哲心裡很清楚，整場記者會的重點，根本就不是什麼政治獻金或小物或作假帳的金流去了哪，之類的問題。「他才一點都不在意。」所以，幾個人輪番上台，講得前言不對後語、邏輯狗屁不通其實都無所謂。

洪認為，柯文哲把所有人拖來演這場苦情戲，真正的重點，就是他要宣布他這個黨主席請假三個月。

洪申翰說，但「請假」當然不是為了什麼反省，而是讓柯文哲可以藉這個「假帳門」，作為表面的理由，在京華城等司法弊案被檢方調查、搜索，甚至更近一步動作的時候，可以跟民眾黨作多一點軟性切割。更不用每天被媒體、甚至支持者逼問「為何還不辭黨主席」，而不敢走出家門。「這才是讓他真正睡不著的惡夢。」

洪說，至於，為何不能辭職？很簡單，除了個人的權力慾望以外，柯文哲心裡清楚得很，整個民眾黨的黨規與運作，都是高度的權力集中，為了服務柯文哲這個人的政治野心而設計的，柯現在只要一辭主席，不只個人政治生命終結，這個黨也難以再成黨。

洪表示，這場記者會真正目的，只是柯文哲還對司法的偵辦，存有一絲僥倖心理，想要以拖待變的障眼法而已。