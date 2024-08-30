烏克蘭終於獲得渴望已久的F-16戰機，雖然數量不多，但從有限的消息顯示，烏軍的F-16已逐漸在戰場上發揮作用。但是，一些熱烈支持俄羅斯的大陸網民卻因俄軍一直未能擊落F-16而十分焦慮，於是有自媒體很快因應需求製造了一則F-16被擊落的新聞，雖然內容有鼻子有眼，有不少網民信以為真，但因內容缺乏新聞關鍵要素，很快就引來網民嘲笑，建議他去向俄羅斯領取擊落F-16獎金1500萬盧布。

據《騰訊網》報導，F-16一直是烏克蘭最渴望獲得的西方武器之一，好不容易才獲得美方同意，由包括荷蘭、比利時、挪威及丹麥等幾個歐洲國家提供數批F-16投入戰場。這些F-16即便不是最先進型號，但其性能依然出色，烏克蘭對此刻意保持低調，許多觀察家發現它在俄烏戰場上正逐漸發揮作用。

俄烏戰場上急需要空優戰機的烏克蘭獲得荷蘭、比利時、挪威及丹麥等國的援助，陸續獲得二手的F-16戰機，大陸的俄粉們也很關注F-16的戰績。（圖／美聯社）

大陸一則自稱國際領域的自媒體文章指出，早在差不多一個月前，基輔方面就曾自信地放話說，首批援烏的F-16已到手。最近俄羅斯更證實了F-16已經下場參戰。「而且，剛剛還擊落了一架。隨後，烏克蘭也發訃告承認了這件事。」

文章還說，烏克蘭對 F-16 的保密工作做得很好，卻因電視台節目暴露了F-16 藏身地，於是招致了俄軍的導彈洗地。機場的幾架F-16戰機緊急升空避險，有一架在這個過程中被擊落。可以說，很大程度上，烏軍F-16戰機的主要威脅並非是俄軍戰機，而是俄羅斯對烏克蘭空軍基地的空襲。

然而，除了該文所描述的內容之外，各國際媒體與網路社群都未見相關的報導或是可用於佐證的消息，顯見是個自行捏造話題用以騙取流量的文章。雖然該文也引來不少網民熱烈討論，但也有很多網民在留言評論中極力挖苦。

有大陸網民表示，「靠幾件西方先進武就想翻盤，顯然是司機（澤倫斯基）想錯了」，「北約援助烏克蘭其實就是看菜吃飯，維持俄烏之間的平衡，讓雙方都不輸不贏，最後耗死。美國對臺灣的軍援也一樣，維持兩岸軍力平衡，不統不獨，爭取利益最大化」。顯見這些有關F-16的議論除了是因為支持俄羅斯，還可能是因為台灣部署了大量F-16而更加關注。

也有不少大陸網民極力挖苦這則沒頭沒腦的擊落F-16新聞，網民回應說，「真打落就不是你來說了，那要上頭條」、「承諾擊落首架F-16的資（獎）金發不發？」「一條真假難辨，未經證實的消息，……再添油加醋，讓F一16首次戰毀消息廣而告之。是否有點操之過急？」「這新聞由俄羅斯發佈，中國人深信不疑！」、「這片神話寫的不錯」、「抖音說是F-22，不信自己去搜」、「1500萬盧布發不發？」

當然，隨著戰事推進，烏軍的F-16如果被擊落並不奇怪，但是沒有任何可信的或可以交叉驗證的消息來源，就用含糊的內容冒然發布這種新聞，其目的顯然也只有吸引流量而已，畢竟不論是否支持俄羅斯，F-16被擊落都是個大新聞，何況又有那麼多大陸讀者對台灣部署大量F-16的戰力超級關切，他們可能認為，F-16如果戰力不行，未來武統台灣可以更輕鬆些吧！