國軍楷模和眷屬愉快合影，享受難得天倫時刻。 （記者林睿奕攝）

國軍楷模、模範團體主官及眷屬，登上101觀景臺參觀。（記者林睿奕攝）

九三軍人節即將到來，台北101昨晚邀請國軍楷模、模範團體主官及眷屬登上觀景臺參觀，感謝國軍官兵保衛國家辛勞。期間，官兵身著軍服登觀景臺參觀，許多現場民眾也向他們豎起大拇指致敬，感謝在國軍全天候堅守崗位下，讓國人享有民主自由的生活。

台北101昨日邀請國軍楷模、模範團體主官及眷屬登上高度382公尺的89樓觀景臺，欣賞360度全視野臺北市夜景，感受夜晚都市的繁華市容，以此致敬國軍年來為守護家園的付出，並感謝眷屬全力支持官兵，成為國軍堅強的後盾。

過程中，不少官兵、眷屬首次登上101大樓觀景臺，紛紛拿起手機記錄臺北市繁華夜景，並與子女分享平時守護家園的點滴，期許他們未來也能以保護國家為榮，享受難得的天倫之樂。

此外，現場也有不少來自各地的遊客參觀，難得看見身著軍服的國軍官兵，也紛紛向他們豎起大拇指致敬，感謝國軍24小時不分晝夜、辛勤守護家園；現場軍民互動溫馨，呈現「軍愛民，民敬軍」的美好畫面。