為感謝社會各界長期投入敬軍，中華民國軍人之友社昨日舉辦「113年敬軍模範餐會」，由理事長黃呈琮主持。黃呈琮除向敬軍模範表達祝賀與感謝，也期許未來一同凝聚力量，攜手持續支持國軍，讓「敬軍」成為社會的公益典範。

軍友社昨日在臺北國軍英雄館凱旋廳舉行敬軍模範餐會，肯定今年榮獲敬軍楷模、來自社會各行各業敬軍企業家。其中，國防部政治作戰局副局長張少將也應邀出席餐會，代表國防部長顧立雄及國軍官兵致上最高謝意。

黃呈琮表示，每位敬軍模範不僅是臺灣社會「敬軍愛軍」的典範，更是在各個崗位捍衛國家的國軍官兵，最強而有力的後盾。此外，每位模範積極參與敬軍活動、急難病困慰問工作，也進一步增進軍民互動，並帶動國人堅定支持國軍。

黃呈琮進一步表示，今年軍友社一如既往持續推動「企業敬軍日」，包括食、衣、住、行、娛樂等優惠，今年已經超過2800餘家知名企業共襄盛舉，這些都是各企業的鼎力贊助與支持。未來希望敬軍活動成為社會共識，讓愛國也可以成為一種潮流。

獲選年度敬軍模範的益州集團董事長秦嘉鴻指出，實際前往南竿、北竿、大膽、二膽島等地慰問，實地見證官兵辛勤工作的一面，令他相當敬佩與感動；強調未來益州集團會持續實踐「熱愛國家，支持國軍」的理念，持續向所有國軍將士表達最高敬意，並獻上最敬禮。