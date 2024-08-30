「加富爾號」艦上F-35B機隊已達IOC，可有效遂行各式戰備任務。（取自義大利海軍網站）

義大利空軍也部署F-35B於「加富爾號」上，不過塗裝與徽幟和海軍略有不同。（取自義大利空軍臉書）

義海軍F-35B在徽幟，以及舉升扇蓋內塗裝均與空軍版不同，但彼此均為「加富爾號」重要戰力之一。（取自義大利海軍網站）

義大利海軍28日宣布，航空母艦「加富爾號」（CVH 550）搭載的F-35B，已正式達「初始作戰能力」（IOC），象徵「加富爾號」艦上第5代戰機已具備參與各項戰備任務的能力，可隨航艦投射作戰。

義大利海軍在「加富爾號」執行印太巡弋任務，停靠日本橫須賀訪問時，宣布「加富爾號」艦載F-35B，在累積超過2700架次及2600小時的飛行時數後，已正式達IOC里程碑，並強調這是義國海、空軍增進合作的具體展現，讓義國航艦可投射第5代戰機，亦可望在未來為全球和平穩定做出關鍵貢獻。

「加富爾號」上F-35B機隊，是由6架義海軍航空兵F-35B，以及2架義空軍第32聯隊F-35B所組成。儘管編制不同，但仍無礙義國海、空軍通力合作，共同達成IOC，展現應對各式陸海空威脅、支援友軍作戰、執行對敵防空壓制（SEAD）的卓越戰力。

義大利總計採購30架F-35B戰機，平均分配予海、空軍操作，目前已交付的8架均已部署於「加富爾號」上，使其成為歐盟唯一部署第5代艦載機的國家。而「加富爾號」剩餘的航空兵力空缺仍由舊型AV-8B承擔，未來待義國F-35B全數交機後，不僅有望進一步達「全作戰能力」（FOC），亦不排除增購更多F-35B，組建更為強大的防衛戰力。