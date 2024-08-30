洛馬公司展示波蘭首架F-35A戰機，並宣布「翼騎兵」暱稱。（取自洛馬公司網站）

洛克希德馬丁公司（簡稱洛馬）28日在美國德州沃斯堡工廠，展示波蘭訂購的首架F-35A戰機，同時宣布波蘭F-35A將被冠以該國極具代表性的「翼騎兵」（Husarz）暱稱，期許該款新銳戰機能如過去翼騎兵般守護波蘭及盟友安全。

洛馬公司指出，首架編號「AZ-01」的波蘭F-35A，28日在沃斯堡正式完工出廠，並強調波軍F-35A加入北約盟國操作同型戰機的行列，未來將組成具高度作業互通性的強大聯盟，提升波蘭和北約空防至前所未見的全新階段。

洛馬公司還說，波蘭F-35A的暱稱「翼騎兵」，源自16至18世紀波蘭的獨特部隊，當時的翼騎兵以帶有羽飾的「翅膀」作為特徵，配合優異的騎術和戰技聞名；如今的F-35A「翼騎兵」則將成為波蘭部隊全新的「翅膀」，以先進戰力捍衛波蘭和北約盟國領空。

「AZ-01」完工後還須接受各項測試工作，預計今年12月將交付波軍，不過「AZ-01」並不會立即飛返波蘭，而是直接前往美國阿肯色州艾賓空軍國民兵基地，訓練新一批波軍F-35A飛官，這也將使波蘭成為首個在艾賓基地展開F-35訓練的國際用戶，而波蘭則預計2026年正式迎接首架F-35A返國，並在2030年接收全數32架F-35A戰機。