59歲的應曉薇從政14年，是演藝圈跨足政壇的先驅，她19歲就出道，第一部戲是飾演《神鵰俠侶》的郭襄，一路從古裝劇演到時裝劇，後期的《花系列》不論是苦情女還是小三，每一部戲都叫人印象深刻。

應曉薇本名應牧廷，在藝專求學時期，因學校指派演出因緣際會成為演員。1984年台版的《神鵰俠侶》，當時孟飛飾演楊過，潘迎紫飾演小龍女，而應曉薇飾演郭襄，當時她才19歲，古裝扮相甜美可人，叫人印象深刻。

應曉薇與狄龍演出《保鑣》。（圖／中時資料照、攝自FB 應曉薇）

在古裝劇盛行時期，包括《鹿鼎記》、《神州俠侶》、《飛燕驚龍》、《包青天》、《劉伯溫傳奇》、《新西遊記》都有應曉薇的身影。後期時裝劇的《花系列》，包括《茉莉花開》、《再生花》、《薔薇》、《水晶花》等劇，應曉薇幾乎是固定班底，不論是苦情角色還是小三惡女，她的時裝扮相和演技都是可圈可點。

左圖：應曉薇(右)與徐樂眉演出《再生花》，右圖：應曉薇(左)與涂善妮演出《薔薇》。（圖／中時資料照）

應曉薇為《圖藤印》劇中角色落髮剃渡為尼。（圖／中時資料照）

金鐘視帝張晨光2023年10月兒子結婚，應曉薇(右)也是座上賓。（圖／攝自FB 應曉薇）

歷經10多年的演藝生活後，應曉薇投身公益，關懷受刑人及新住民等弱勢團體，2010年轉戰政壇當選市議員後不斷連任；從政後也與《花系列》班底演員一直有往來，連去(2023)年10月張晨光兒子結婚，她也是座上賓。