秋天就要來了，9月充滿希望和無限的可能，有些人的事業將一飛沖天，《搜狐網》點名4生肖此時期事業運最旺，他們工作表現受到格外支持，能夠抓住更多機遇，展現出驚人的成就。

▌生肖蛇

屬蛇的人因有「太陽」照命，9月運勢依然暢旺，工作進展勢如破竹，可望開創新高峰，這段期間，最重要的是打鐵趁熱，必須積極進取，勿志得意滿而故步自封，因為一旦時機過去，好機遇便不再回頭。

▌生肖牛

屬牛的人因有福星高照，9月運勢大吉大利，雖有困阻卻可逢凶化吉，工作消除阻礙，而小人是非也會退避三舍，不足為患，正宜趁時進取，大展鴻圖，這段期間，最重要的是不要固執己見，一定得虛心聆聽別人意見，集思廣益，才不會在前進路上走入死巷。

▌生肖猴

屬猴的人有「三台」吉星照命，9月運勢大有起色，有如晴空萬里任翱翔，正宜奮發向上大展身手，工作方面得心應手，又獲眾人支援，將可事半功倍，馬到成功，這段期間，最重要的是處事當機立斷，一定要速戰速決，切勿拖泥帶水，以免被人搶占先機。

▌生肖豬

屬豬的人9月有「紅鸞」吉星照命，運勢大有起色，喜氣洋洋，工作阻礙逐一消除，前景將豁然開朗，業務因此重新走上正軌，將有新的突破；而困擾多時的是非紛爭也會平息，這段期間，最重要的是心無旁騖地工作，切勿過於沉醉愛河，疏忽了自己的事業前途。

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