張娜拉在新戲《好搭檔》中化身國民離婚律師，自身婚姻也遇到危機，不過現實生活中，張娜拉與老公互動甜蜜，不但報備每日行程，若是不小心在對方面前放屁，張娜拉還會搞笑裝死，此時老公便會上前施行心肺復甦術，小倆口很有自己的情趣。

張娜拉與小6歲的攝影師老公於2022年共結連理，她透露在《好搭檔》選角新聞出來之前，已和律師編劇崔唯娜開過會，當時崔唯娜立刻追蹤了她的IG，她也想回追，卻發現崔唯娜的自介上寫著「離婚專門律師」，張娜拉笑說：「當時我結婚不久，心想『我該怎麼辦呢』？」擔心不回追不禮貌，甚至被誤會耍大牌，此生她第一次這麼迫不及待想看到新聞報導戲劇選角的新聞。

新戲編劇崔唯娜同時也是專打離婚官司的知名律師，張娜拉擔心追蹤對方IG會被誤會，一直想盡快看到《好搭檔》的選角新聞。（圖／翻攝張娜拉IG）

《VIP》、《我的Happy Ending》、《好搭檔》這三部戲劇作品中，張娜拉都面臨老公外遇的問題，她在節目上被問到若是自己會如何應對，給出「女生都有第六感，很多妻子都會有感覺」的答案，但也坦言「很多人說搜集證據並不容易」。

新婚兩年的張娜拉，和另一半的互動依舊甜蜜，她分享兩人交往開始就有屬於他們的規則，「去外地工作的話，會共享位置、照片、自拍等等，如果個性不合很難做到」，她的哥哥和嫂嫂是另一種相處模式，整天不聯繫但也過得很幸福。

張娜拉在新戲中化身國民離婚律師，自身婚姻也遇到危機。（圖／愛奇藝國際站提供）

雖然同住一個屋簷下，但張娜拉與先生並不會在對方面前大剌剌的放屁，保持基本禮儀，若是一個不小心放屁，兩人都會馬上道歉，有時還會開玩笑地趴桌裝死，張娜拉說：「如果是我裝死的話，老公會過來幫我做心肺復甦術。」她對婚後生活很滿意，「如果有志趣相投的人，快點結婚也不錯」

43歲的張娜拉，演藝生涯已迎來第23年，她回憶出道未滿2年，就被批評「她除了可愛什麼也做不了」，甚至被寫成專題報導，張娜拉直言「這很荒唐」，當時她自我打氣「沒關係，我能做到」，如今有種「我挺過來」的感覺，想對堅持下來的自己說聲「辛苦了」。

出道未滿2年就被批評「除了可愛什麼也做不了」，張娜拉相信自己挺了過來。（圖／愛奇藝國際站提供）

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