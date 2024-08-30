搭機出遊或出差計畫因班機突然取消而陷入混亂，很多人經驗不足，頓時慌了手腳。改簽、保險、索賠、住宿等事項都需要處理，若有遺漏恐致權益受損或造成麻煩。英國《每日電訊報》日前彙整旅客獲訊當下必須立即處置的8大要務，去程、返程因應事項略有不同，重點在於愈早行動就愈可能減輕損失。該報建議摘要留存這份清單，出遊前隨身攜帶備忘，以防萬一。

出境航班在起飛當天臨時取消，頭一件要做的事是儘速尋找替代航班。通常可以趕緊向同一家航空公司預訂其他航班，或由航空公司簽轉航班。倘若選擇向其他業者訂票，這可能會導致費用無法獲得賠償，除非事態緊急或事由極為特殊（例如工作面試、子女婚禮、親人急症）。若非萬不得已，絕對不要主動取消原本的訂位或接受航空公司退費，否則等於終止航空公司運送旅客、安排食宿的義務，索賠替代航班費用也可能更難。

第2，查看相關保單。務必確認保險條款是否包含自身可能面臨的損失，例如交通、住宿、餐費、生活必需品等等，有些支出可能不在理賠之列，也要注意理賠金額上限。

旅行保單多樣，理賠項目與上限務必查清楚。（示意圖：shutterstock／達志）

第3，循序處理其他已預訂的服務。若是統包服務，就找服務窗口代為處理；若自行個別預訂，就要趕緊把自己可能晚到的消息通知對方，試著延後或取消。飯店住宿退款恐怕較為棘手，這取決於當初預訂條款，但愈早聯繫，挽救機率愈大。租車合約類型很多，也許可取消換來退費，或延後合約生效時間，無論如何要儘速通知業者，否則車輛可能會派給其他租用人；接駁、接送服務合約處置亦然。

第4，聯繫電信服務商。若透過旅行社預約，這些問題都該由旅行社解決，但無論如何要趕緊通知旅行社窗口，因為窗口可能還不知道航班取消了。

第5，向航空公司索賠。航空公司通常不會主動且詳細提醒旅客享有哪些權利。出發前14天航班遭到取消，旅客有可能獲得賠償。這些複雜的規則最好行前就查個清楚。

突然遇到航班被迫取消，務必儘速通知預訂住宿的飯店。若航空公司無法提供住宿餐飲而須自行安排，務必備妥索賠用的相關開銷單據。（示意圖：shutterstock／達志）

倘若是來回票的回程航班臨時取消，且未向其他航空公司重新訂票，這時還有3件事要做。首先，堅持要求航空公司提供住宿。航空公司人員若幫不上忙就只能自行安排，但務必妥善保留住宿餐飲等必要費用單據，據此向航空公司要求支付。可別趁機敲竹槓住五星級飯店，三、四星的就行，合理為宜。

再來就是通知雇主，若沒辦法打電話親口說明，至少發個電郵或傳送訊息好好解釋，如果假期不能臨時延長，可把滯留期間遠端工作需求納入住宿考量。最後，車輛停放在機場停車場的時間勢必延長，可能得額外付費，若是購買預訂方案，請通知預訂服務窗口要求方案延長，停車費通常會便宜一些。