今天各地多雲到晴，午後各地都有雷陣雨，且有大雨機率；周末假期（8月31日、9月1日）水氣減少，午後降雨以山區為主。氣象專家表示，類似的夏季天氣型態大約持續到下周一（2日），接下來不確定性提高許多，因為目前在菲律賓東方海面的熱帶雲簇，有機會發展為今年第11號颱風「摩羯」，可能通過台灣附近，不排除襲台。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，今天仍以偏南風環境為主，上午中南部有零星短暫陣雨，午後各地山區、近山平地有熱對流雷陣雨；沒下雨時溫度偏高，各地高溫普遍在33、34度，大台北及花東地區有36度高溫機率。

周六、日整體水氣減少，北部平地天氣穩定，中南部有局部陣雨，午後雷陣雨熱區主要在偏山區，南部平地也有降雨機率。

粉專表示，類似的天氣大約延續到下周一，接下來不確定性會提高許多，主要是目前在菲律賓東方海面的熱帶雲簇，未來有機會發展為摩羯颱風，路徑先往北再往西到西北方向、通過台灣附近，不過預報還有非常大的分歧，可能從較遠的海面通過，也有機會侵襲台灣，大約周日或下周一才會比較明朗。