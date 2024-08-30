大陸奶茶價格近來被觀察真的出現滑落。前幾年動輒20、30元（人民幣，下同）一杯，如今開始紛紛走回10元區間。讓最近「奶茶價格集體跳水」、「奶茶重回10元以下」的消息沖上了多個大陸社交平台熱搜。

盤點從喜茶、奈雪的茶到霸王茶姬等，這些曾經主打高端路線的茶飲品牌，正在開始無限向蜜雪冰城等類型看齊。另外看到咖啡市場，下殺9.9元的價格促銷已持續廝殺快一年了。

根據陸媒報導認為，前幾年茶飲市場的消費升級神話，到了今年算是徹底破滅。由於價格敏感，觀察茶咖市場的變化，一定程度得以窺見消費品市場的大眾趨勢。在2010年之前，大陸奶茶基本集中在10元價位以下，3塊錢的珍珠奶茶是比較常見的價格。真正的變化始於2018年。

按照機構研究資料，2018年大陸網紅奶茶價格開始出現分層化的趨勢，其中具代表性的喜茶、奈雪的茶，開始出現25至35元價格區間定位的奶茶產品。但從2022年底開始，之前主打高客單價的奶茶品牌也都紛紛推出降價促銷的新產品。

進入2024年，打開這些茶飲料的小程序更會發現，10至15元已經成為了奶茶市場最核心的價格區間。