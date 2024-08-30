斥資1.6億打造，有「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，2022年10月開幕時一度吸引人潮，但遊客數量迅速消退，營運僅約一年就停業3個月進行內部調整，無奈重新出發生意依舊慘澹，官方昨（29）日公告因更換營運團隊，鼓山魚市場將從9月1日起暫停營業，

鼓山魚市場2022年10月開幕，華麗設計被大讚是「全台最美魚市場」，甚至獲得2023「London Design Award」鉑金首獎，但除了剛開幕時吸引觀光人潮，接下來人流數量直直落，開幕僅約1年，就在2023年9月4日暫停營業，花了3個月整修、調整營運方向等，期盼重新出發能救回人潮。

沒想到，鼓山魚市場昨日透過官方臉書表示，因將更換營運團隊，魚市場將自9月1日起暫時停止營業，後續將由新營運廠商進行內部整修及招商後再重新營業，「謝謝大家一直以來的支持與指教」。

網友也感嘆「常常在暫停營業，人潮有限，經營困難」、「開開關關未免太頻繁」、「希望能一併解決停車問題，不然客流量難以提升」、「哇哩，重開還沒一年又要停了喔」。