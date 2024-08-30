世界衛生組織（WHO）高階官員29日宣布，以色列軍方與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」同意將加薩走廊分3區各暫停戰鬥3天，以利當地約64萬名孩童接種小兒麻痺疫苗。

路透報導，派駐巴勒斯坦自治區的世衛代表皮佩爾科恩（Rik Peeperkorn）說，這次的暫時停火為「人道主義的暫停」，這次的停火將在這塊飽受蹂躪的土地不同地區持續三天。估計超過2000名醫療相關人員將參與這次的工作，而加薩衛生部可能需要額外的時間來完成疫苗接種。

疫苗接種行動預計9月1日展開；根據協議，暫停戰鬥的時間為上午6時至下午3時。皮佩爾科恩說明，加薩走廊（Gaza Strip）中部會先暫停戰鬥3天，之後換加薩南部暫停3天，然後輪到加薩北部；有關各方也同意，各區如有必要，可實施第4天的人道暫停。

世界衛生組織23日確認至少有1名嬰兒因第2型小兒麻痺病毒而癱瘓，成為加薩25年來的首例。

哈瑪斯（Hamas）官員奈姆（Basem Naim）告訴路透社，他們準備好跟國際組織合作，以確保計畫安全進行，保護加薩走廊的巴勒斯坦孩童。