美國副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人後，首度和副總統候選人華茲接受CNN深入專訪。

美國副總統賀錦麗接受民主黨總統候選人提名後，周四晚首度接受深入專訪，以至今最全面的說明，向 CNN主播巴什（Dana Bash）闡述了她為何改變了有關水力壓裂（fracking）開採頁岩油和移民的立場。她說，自己的價值觀並未改變，但擔任副總統的經歷，為她提供了對國家一些最緊迫問題的新觀點。

此外，賀錦麗還說，如果當選，她會任命一名共和黨人入閣。她無視共和黨總統候選人川普對她種族身份的質疑，反駁對手暗示她「湊巧變成黑人」說法，認為那是「令人厭倦的老套路」。

當巴什追問賀錦麗，有關水力壓裂開採和非法越境去罪化等立場轉變時，她設法解釋，為什麼自身立場產生變化，為她的立場和總統任內計畫提供了最清晰的視角。

「選民該如何看待你所做的一些改變？」巴什問賀錦麗，「是因為你現在有了更多經驗，得知更多資訊嗎？是因為你在民主黨初選中競選總統嗎？？他們是否應該感到安心並充滿信心，認為你現在所說的，將成為你未來的政策？」

賀錦麗強調，儘管她的立場有所轉變，但價值觀並未改變。「我認為，我的政策觀點和決定中最重要，也最最有意義的層面，就是我的價值觀沒有改變，」她說。「你提到了綠色新政，而我始終相信，並一直在努力——氣候危機是真實存在的，這是個緊迫的問題，我們應該應用包括嚴格遵守最後期限的衡量標準。」

賀錦麗還指出，她擔任加州總檢察長時，起訴了被指控從事跨境人口走私的幫派，而這展現了她在移民問題上的價值觀。「我的價值觀並沒有改變，這就是事實。而擔任副總統4年，我告訴你，猶如你所說的，其中一個方面，便是走遍全國，」她並強調，自成為副總統以來，她已經走訪喬治亞州17 次。「我認為，建立共識很重要，找到我們實際上能解決問題的共同理解點也很重要。」

另一方面，為了實現她身為「所有美國人」總統的承諾，賀錦麗說，要是當選，她會任命一位共和黨人入閣。不過，她也坦承，心中還沒有特定人選。