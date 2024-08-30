檢廉偵辦京華城容積率弊案有重大發展！檢廉為查明民眾黨主席柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率至840%的法律依據，是否有違背法令，涉及圖利罪，今早前往柯文哲位於台北市金山南路二段住處搜索，預計在搜索結束後，依被告身分傳喚柯文哲到案，廉政署訊後將移送柯文哲至台北地檢署複訊，北檢不排除對柯採取強制處分。

據了解，檢廉本週就召開專案會議，決定將搜索約談柯文哲說明，由於涉案的北市議員應曉薇27日突然有意出境，因此提前收網，在28日兵分48路大搜索。

檢廉29日聲押應曉薇、沈慶京、應的助理吳順民3人之際，廉政署另召開勤前會議，安排搜索柯文哲的細節，3人30日獲北院裁准，檢廉一早即赴柯文哲位於北市金山南路二段10巷內的「大安尚御」華廈住處執行同步搜索，並當場交付傳票給柯文哲。

檢廉將在搜索柯文哲結束後，將柯文哲帶回廉政署偵訊，稍晚將移送北檢複訊。

威京集團主席沈慶京涉花4500萬元行賄國民黨台北市議員應曉薇，透過應遊說及施壓柯市府放寬京華城的容積率得逞，檢廉因此聲押沈、應及經手賄款的應曉薇辦公室助理吳順民。

據了解，檢廉今天偵訊柯的重點，將先鞏固柯放行京華城超高容積率，已明顯違反法令，涉犯圖利罪的部份，再比對金流，追查是否有違反貪汙或是財產來源不明等相關罪責。