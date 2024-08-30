深陷政治獻金風暴的民眾黨主席柯文哲，昨（29日）鞠躬道歉並宣布「請假」3個月，自請黨中評會調查，也坦言「錯在完全的授權與信賴」，而沒有審查稽核，原本想要節省人力，最後變成沒有監督，賠掉了財政紀律，賠上民眾黨信用，也失去了大眾對他的信任。港媒今（30日）對此分析，柯文哲在過程中犯下3大致命錯誤，成為自己口中「賠掉紀律與信任」的下場。

根據《中評社》今報導指出，柯文哲這場政治獻金風暴源起於9日，延燒了20天之久，柯文哲才在媒體鏡頭前鞠躬道歉，對比12日的首場記者會，柯看時任競總財務長李文宗鞠躬道歉，態度明顯改變，過程中可總結3大致命錯誤操作。

第一，柯文哲少了坦率道歉，過往酸民進黨兩大神主牌及賴清德萬里老家違建時，總是愛講「認錯改變就好了，偏要硬拗」，但此次政治獻金風暴，顯然未如此做。

第二，柯文哲少了坦蕩直接面對媒體，在這20天的大部分時間，都是柯文哲被媒體追著跑，也不明確回應，給了外界「逃避」的想像空間。

第三，柯文哲少了領導魄力；因此他還能留住多少支持者，引發外界關注。