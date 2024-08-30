綜合外電報導，美國公布最新數據顯示，第2季經濟成長超出預期，激勵美股道瓊工業指數收盤上漲243.63 點，收 41,335.05 點，創歷史新高。而AI霸主輝達（Nvidia）公布第2季財報後，雖優於預期但未超出投資人期待，股價下挫近6.4%，週四單日市值就蒸發2,000億美元。

美國經濟走強數據緩解衰退擔憂，各界關注焦點回到美國聯準會和即將到來的9月降息，週四道瓊工業指數收漲243.63點，寫新高紀錄，這是本週第三次登頂。但其他美股指數則是下跌。

各方關注的AI霸主輝達公布的財報和財測優於華爾街預期，但仍未能打動投資人，繼週三股價下跌後，輝達週四崩跌6.38%至每股117.59美元，單日市值就蒸發近2,000億美元。

有分析師認為，輝達第2季財報的營收、利潤都超出預期，下一季的銷售前景也算樂觀，但人們在預期越來越高的背景下，致輝達股價連二日下挫。