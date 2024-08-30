檢廉偵辦京華城容積率弊案有重大發展！檢廉為查明民眾黨主席柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率至840％的法律依據，是否有違背法令，涉及圖利罪，今早兵分多路分別前往柯文哲位於台北市金山南路二段住處等地搜索，預計在搜索結束後，依被告身分傳喚柯文哲到案，廉政署訊後將移送柯文哲至台北地檢署複訊，北檢不排除對柯採取強制處分。

據了解，檢廉今搜索、約談的被告不止柯文哲，尚有多名被告與證人，以及其住處、被告約有4人，搜索地點有5處以上。據了解，約談對象沒有前北市副市長、立委黃珊珊。

據了解，檢廉本週就召開專案會議，決定將搜索約談柯文哲說明，由於涉案的北市議員應曉薇27日突然有意出境，因此提前收網，在28日兵分48路大搜索。

檢廉29日聲押應曉薇、沈慶京、應的助理吳順民3人之際，廉政署另召開勤前會議，安排搜索柯文哲的細節，3人30日獲北院裁准，檢廉一早即赴柯文哲位於北市金山南路二段10巷內的「大安尚御」華廈住處執行同步搜索，並當場交付傳票給柯文哲。

檢廉將在搜索柯文哲結束後，將柯文哲帶回廉政署偵訊，稍晚將移送北檢複訊。

威京集團主席沈慶京涉花4500萬元行賄國民黨台北市議員應曉薇，透過應遊說及施壓柯市府放寬京華城的容積率得逞，檢廉因此聲押沈、應及經手賄款的應曉薇辦公室助理吳順民。

據了解，檢廉今天偵訊柯的重點，將先鞏固柯放行京華城超高容積率，已明顯違反法令，涉犯圖利罪的部份，再比對金流，追查是否有違反貪汙或是財產來源不明等相關罪責。