9月有不少攸關民生的新制上路，包括全台飲料店不再提供一次性塑膠杯，估算一年可減少7.9億個塑膠一次用飲料杯；台鹽高級碘鹽1992年上市至今32年未調整過價格，9月起漲價20％、特級碘鹽漲25％；另外換護照更方便了，只要年滿18歲、持有自然人憑證，滿足5條件的民眾可以線上申換護照。《中時新聞網》整理7大新制細節，帶讀者一次了解。

●全台飲料店禁一次性塑膠飲料杯

環境部2022年4月訂定一次用飲料杯限制使用對象及實施方式，同年底台北市帶頭宣布禁用，其他縣市陸續跟進；今年9月1日起，最後一個縣市金門縣宣布禁用後，全國都不再提供一次性塑膠飲料杯，估算每年可減少7.9億個塑膠一次用飲料杯。

●台鹽32年來首次調漲

9月起高級碘鹽與特級碘鹽的價格將調高，高級碘鹽建議售價由每包（一公斤裝）15元漲至18元，漲幅20％；特級碘鹽建議售價從每包（一公斤裝）20元漲至25元，漲幅25％。

●線上申換護照試辦

外交部領事事務局宣布，9月3日開始試行「有條件式線上申換護照」措施，適用對象須年滿18歲、持有自然人憑證，並符合5條件，包括護照過期、10年內未曾遺失護照、戶籍資料未變更、未涉及各類加簽案件、目前身處境內者。

●新冠肺炎更名「新冠併發重症」

疾管署副署長羅一鈞表示，為降低醫院通報負荷，9月1日起修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」名稱為「新冠併發重症」，通報時效為一周內。

●46項達文西手術納健保擴大給付

健保署9月1日起擴大機械手臂輔助手術的給付範圍，包括新增46項手術，涵蓋泌尿科、消化道、胸腔、婦科和心胸外科等領域，手術種類包括子宮切除、子宮肌瘤手術、婦癌切除、胃全切除、胃繞道手術、膽囊切除、膽管結石取出、疝氣修補等。

●台北大巨蛋及5社宅戶外禁菸

北市衛生局公告，9月起台北大巨蛋園區所屬的室外場所及5處社宅大龍峒、興隆D1區、興隆D2區、中南、新奇岩的戶外公共區域，全面禁菸，違規吸菸民眾，包含使用電子煙及加熱式菸品者，可處新台幣2000元至1萬元。

●北市國中男生可免費打HPV疫苗

台北市衛生局表示，考量人類乳突病毒（HPV）感染所衍生癌症不分性別，9月1日起除了持續提供國中女生公費HPV疫苗接種，並擴大提供設籍或就學於台北市112年度入學國中男生免費接種疫苗。