美國副總統賀錦麗先前常被共和黨批評躲起來、迴避棘手問題，如今她和副手華茲在美國時間29日晚接受專訪，這也是她成為民主黨總統候選人以來的首次訪問。這場由CNN主播巴什（Dana Bash）進行的專訪激起了許多人的期待。另一方面，新聞網站AXIOS也整理出賀錦麗所面臨的10大問題。

Axios新聞網站對賀錦麗提出的10個題，其中5個關於國內政治，5個關於外交政策。

一、國內政策：

1.哄抬物價：你如何定義「哄抬物價」？您的政府採取行動的標準是什麼？

2.稅金：當你說只有富人的稅金會增加時，他們應該增加多少？您的家庭或個人年收入是否達40萬美元（約等於台幣1200萬）？

3.移民：是什麼原因讓您從2018年批評邊境牆為「非美國」，轉變為支持這些邊境牆，甚至願意簽署更多建造邊境牆的法案？

4.通貨膨脹：您上任時的通貨膨脹率是多少？你們的政府對物價的大幅上漲負有責任嗎？

5.最高法院改革：你會要求民主黨任命的最高法院法官在任職18年後辭職嗎？

二、外交政策：

1.在對岸威脅下保衛台灣：您是否同意拜登的觀點，即如果中國大陸武統台灣，美國會協助保衛嗎？

2.北韓：您對北韓彈道飛彈擴散及其核能力的長期解決方案是什麼？

3.國防開支：北約國家的國防預算支出是否足夠？

4.認識外國強人：在你擔任主席的首個G20上，你會見俄羅斯總統普丁嗎？與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）交流會怎麼樣？

5.俄羅斯/烏克蘭：您支持烏克蘭入侵俄羅斯嗎？如果是這樣，為什麼政府仍然限制烏克蘭使用長期彈道飛彈襲擊俄羅斯境內？