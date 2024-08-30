綜規處處長胡則華表示，金融科技近年來發展迅速，金融機構因業務及管理需要而開發金融科技專利的核准件數，自2006年起至2024年上半年已達5833件。部分專利因具市場性及價值，使金融機構有授權給其他公司需求，對此多次詢問相關議題。

胡則華指出，金管會近期將發布函令，說明金融機構因業務及管理需要而開發的金融科技專利與技術，若擬授權他人，應屬於對無形資產的處分或管理行為，可依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定進行。

胡則華說明，公開發行公司對無形資產的處分金額，若達實收資本額20％或逾3億元，需請會計師針對出售價格出具意見書，以確保交易合理性及透明度，至於對財報的影響，則取決於出售價格的高低。

而金融機構若擬接受他人委託開發金融科技技術或應用，或擬經常性以從事「金融科技專利與技術授權」為業，則需透過轉投資的金融科技公司辦理。胡則華指出，每個行業都有相關轉投資規定，金融機構不需完全持股或有實質控制力，通常僅需持股20％以上即可。

胡則華進一步透露，之所以對此多加說明，主要由於有8家金融業者尋問專利授權議題，包括銀行業的永豐銀、國泰金、富邦銀，證券期貨業的康和證、華南永昌證、合庫證券、元大投信和阿爾發投顧，保險業目前尚無相關訊息。

金管會認為，此次明確說明金融機構將金融科技專利與技術授權他人的作法，將可鼓勵金融生態系成員共同投資金融科技技術及研發，注入金融科技創新動能，進一步促進台灣金融科技發展。