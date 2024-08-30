金管會2020年9月宣布推動「信託2.0計畫」、2022年9月接續推動第二階段，鼓勵積極投入適當資源提升信託服務功能，並自2021年起每年評選績優銀行給予獎勵，此次2023年第3期共有12家銀行績效優良表揚。

其中，兆豐銀、合庫、永豐銀獲「最佳信託獎」，臺銀、一銀、彰銀、兆豐銀、合庫、土銀、遠東銀、高雄銀獲「安養信託獎」，中信銀、合庫、北富銀獲「員工福利信託獎」，一銀、中信銀、玉山銀獲「信託業務創新獎」，兆豐銀、合庫銀、一銀獲「信託結盟獎」。

金管會表示，「信託2.0計畫」推動至今將滿4年，信託業推動全方位信託業務已累積相當成果，截至2024年6月底，信託業辦理安養信託累計受益人人數17萬1799人、累計信託財產本金1257億元，較2020年底的3萬3620人及435億元均大幅成長。

然而，金管會認為，目前業務發展仍存在偏重理財信託情形，因應人口結構及社會環境變化，尚有相當大的發展空間。隨著「信託2.0第二階段計畫」將在今年底告一段落，金管會將針對信託業務發展研議長期策略藍圖，並繼續辦理評鑑獎勵，自明年起持續推動並滾動檢討。

應邀出席的行政院長卓榮泰致詞時表示，信託業近年來推動安養信託成效斐然，且政府全力推動反詐騙，透過信託亦可提供民眾財產安全保障。期許信託業因應人口結構及社會環境變化，提供各項創新服務，實現普惠金融目標。